Пожар на вокзале Каира: 25 погибших, около 50 раненых - видео

В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на центральном вокзале в Каире (Египет), погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Aljazeera.

Огонь охватил поезда и платформу. Пожар начался после того, как поезд сошел с рельсов и столкнулся с бетонной стенной. СМИ ссылаясь на свои источники уточняют, что нет признаков умышленной аварии.

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Ранее сегодня сообщалось, что в результате оползня в Индонезии трое человек погибли, еще десятки - под завалами.