Оползень в Индонезии. 45 людей под завалами, трое погибли: видео

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Почта обрушилась на золотодобытчиков во время нелегальных работ

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В Индонезии обрушился нелегальная шахта по добыче золота, около 45 человек находятся под завалами. По разным данным, один или три человека найдены мертвыми. Об этом сообщает Reuters.

"Десятки спасателей с помощью лопат и веревок пытаются откопать более 45 человек, погребенных под завалами в результате обрушения незаконной копи золота на острове Сулавеси", - сказано в сообщении.

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Чиновники сообщили, что, по состоянию на 08:00 по местному времени, один человек найден мертвым. В индонезийских СМИ пишут о троих погибших и 15 спасенных.

Сказано, что многие из тех, кто остался под завалами, еще живы, поскольку спасатели слышат голоса пострадавших и видят отверстия в грунте, через которые к ним поступает воздух.

Инцидент произошел в районе Болаанг Монгондоу в провинции Северный Сулавеси, когда десятки людей занимались незаконной добычей золота. Внезапный оползень разрушил опорные плиты.

Поздно вечером 31 декабря 2018 года в Индонезии в результате оползня, который сошел с окружающих холмов, погибли 15 человек, 34 пропали без вести.

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Теги: погибшие, золото, индонезия, оползень
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