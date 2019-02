Оползень в Индонезии. 45 людей под завалами, трое погибли: видео

В Индонезии обрушился нелегальная шахта по добыче золота, около 45 человек находятся под завалами. По разным данным, один или три человека найдены мертвыми. Об этом сообщает Reuters.

"Десятки спасателей с помощью лопат и веревок пытаются откопать более 45 человек, погребенных под завалами в результате обрушения незаконной копи золота на острове Сулавеси", - сказано в сообщении.

Чиновники сообщили, что, по состоянию на 08:00 по местному времени, один человек найден мертвым. В индонезийских СМИ пишут о троих погибших и 15 спасенных.

Сказано, что многие из тех, кто остался под завалами, еще живы, поскольку спасатели слышат голоса пострадавших и видят отверстия в грунте, через которые к ним поступает воздух.

Инцидент произошел в районе Болаанг Монгондоу в провинции Северный Сулавеси, когда десятки людей занимались незаконной добычей золота. Внезапный оползень разрушил опорные плиты.

Breaking in Indonesia : It is estimated that as many as 60 people are buried under landslide and rock material in Indonesia’s North Sulawesi province.



