Пожар в Лос-Анджелесе. Эвакуирована студия Warner Bros: видео

В Лос-Анджелесе службы спасателей борются с масштабным пожаром, огонь приблизился к киностудии Warner Bros. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Власти пока не давали формального распоряжения об эвакуации, но персонал студии на всякий случай вывезли с территории.

К борьбе с огнем привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.

Отмечается, что один пожарный получил в борьбе с огнем травмы конечностей и был госпитализирован. Информации о других пострадавших не поступало.

31 октября сообщалось, что в американском штате Калифорния бушуют лесные пожары.

В округе Вентура огонь охватил 500 гектаров леса в непосредственной близости от президентской библиотеки Рональда Рейгана. Огонь повредил более сотни жилых домов в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса.

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