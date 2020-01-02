Пожар в зоопарке в Германии: погибли почти все обезьяны - видео

Во время пожара, который произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли почти все обезьяны. Об этом сообщает DW.

"В 5:50 наши опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка Facebook 1 января. Пожарные тушили пожар всю ночь.

В зоопарке сообщили, что начали поступать многочисленные предложения помощи, но руководство пока не в состоянии понять? какая именно помощь сейчас может потребоваться. Убытки оцениваются в миллионы евро.

Причина пожара - запуск китайских "небесных фонариков", передает Укринформ. Три женщины, из-за которых мог возникнуть пожар, сами пришли в полицию с повинной: они зажгли пять фонариков, на которых написали пожелания. Полиция нашла четыре, а пятый, скорее всего, и вызвал пожар. Женщинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет или крупный штраф.

Пожар унес жизни пяти орангутангов, двух горилл (включая самую старую гориллу зоопарков Европы Массу, которой было 48 лет), шимпанзе и нескольких приматов меньшего размера. В целом погибли более 30 животных, выжили только два шимпанзе, но им придется жить в других зоопарках, так как обезьянник невозможно восстановить.

На 2 000 кв. м обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. Орангутангов и шимпанзе до 2020 года должны были переселить в отдельное помещение.

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