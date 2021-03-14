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Полиция Испании во время рейда обнаружила подводную лодку для перевозки наркотиков – видео видео

14.03.2021, 17:30
Фото - пресс-служба полиции Испании
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Полиция Испании в сотрудничестве с властями пяти зарубежных стран и при координации EUROPOL провела антинаркотические рейды в провинции Малага. Во время одного из рейдов они обнаружили полупогружную подводную лодку, подготовленную для перевозки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба испанской полиции. 

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Захват стал частью макрооперации "Ферро", проводимой властями страны против международной преступной организации, которая подозревается в производстве и распространении наркотических веществ. В ходе рейдов были арестованы 52 человека, 30 из которых были помещены в следственные изоляторы.

Отмечается, что судно находилось на стадии строительства – его изготавливали вручную из фанеры и стеклопластиковых панелей.

Подводная лодка имела два двигателя по 200 л.с. каждый, а управление осуществлялось с внутренней консоли, на которой расположено рулевое колесо, а также рычаги сцепления и разгона двигателей. По оценкам исследователей, субмарина смогла бы перевозить до двух тонн наркотических веществ.

Читайте также: Наркосубмарина. Полиция Испании захватила контрабандистов – видео

Станислав Стороженко
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субмарина подводная лодка испания наркотики европол контрабанда полиция
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