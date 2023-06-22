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Предпоследний запуск "горящей" Delta IV Heavy. На борту — секретный груз Пентагона: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 12:12
Фото: United Launch Alliance
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22 июня в 12:18 дня по Киеву с площадки SLC-37 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде была запущена сверхтяжелая ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance. Носитель вывел на промежуточную орбиту засекреченный спутник американских военных. Это был предпоследний запуск ракеты в конфигурации "Хэви".

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По информации Nasaspaceflight, ракета могла вывести в космос спутник электронной разведки (ELINT), известный как Orion. Эти спутники Orion пришли на замену серии из четырех спутников Rhyolite, позднее – Аquacade, которые запускались в 1970—1978 годы.

За секунды до отрыва ракеты от земли в систему двигателей для их охлаждения был впрыснут жидкий водород, который планово вспыхнул. Когда горит "неподкисленный" O2 водород, со стороны кажется, будто бы случилась авария и ракета сейчас взорвется. Но все в порядке – это особенность Delta IV Heavy.

Трансляция закончилась вскоре после "отстрела" головного обтекателя, поскольку это секретная миссия. Таймлайна после этого нет.

На эмблеме NROL-68 изображен дракон, который появлялся на патчах для ряда предыдущих миссий радиотехнической разведки NRO.

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Предположительно, на борту спутник Orion (Mentor), который закрепят в экваториальной плоскости на геосинхронной орбите. Orion (Mentor / Advanced Orion) – американские спутники-шпионы радиоэлектронной разведки серии Project 8300, которые пришли на смену Magnum. Многозадачные в РЭР: есть и перехват телеметрии ракет РФ и КНР, и снятие разведданных с чужих измерительных приборов (FISINT), и перехват каналов связи между людьми (COMINT).

Эти спутники (предположительно) оснащаются основной антенной габаритами более 100 м в развернутом состоянии и весят более пяти тонн. Разрабатываются при участии ЦРУ. Запущено семь аппаратов. Заказчик – Национальное разведуправление США, существование которого официально отрицалось властями вплоть до 1990-х. Стоимость аппарата, по разным оценкам, от $1 млрд и выше.

СПРАВКА. Delta IV Heavy – двухступенчатая одноразовая ракета компании Boeing (оператор – United Launch Alliance), самая тяжелая в семействе "Дельта". Один ее запуск обходится налогоплательщикам в сумму не менее $400 млн. Обладает второй наибольшей выводимой полезной нагрузкой среди всех эксплуатируемых ракет в мире после Falcon Heavy от SpaceX. Высота этой вариации ракеты-носителя составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 т. Она несет почти 1,8 млн л жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени — двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.

Два ракетных ускорителя закреплены по бокам центральной 41-метровой маршевой ступени, диаметр которой 5,1 м. У Delta IV Heavy — почти 14-метровая вторая ступень и удлиненный головной обтекатель длиной свыше 19 м.

В этом варианте носитель способен забросить до 28,4 т груза на круговую низкую околоземную (высота ~200 км, наклонение 28,7°), до 26 т – на круговую МКС (~407 км, 51,6°), до 23,6 т – на круговую низкую околоземную (~200 км, 90°), до 14,2 т – на эллиптическую геосинхронную переходную (35 786×185 км, 27°) и до 6,6 т – на геосинхронную круговую (35 786 км, 0°).

Последний полет Delta IV Heavy запланирован на 2024 год также с мыса Канаверал (миссия NROL-70). Ракета, вероятно, доставит на орбиту еще один Orion.

Евгений Пилипенко
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