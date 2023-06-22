22 червня о 12:18 дня за київським часом із майданчика SLC-37 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді відбувся запуск надважкої ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance. Носій вивів на проміжну орбіту засекречений супутник американських військових. Це був передостанній запуск ракети у конфігурації "Хеві".
За інформацією Nasaspaceflight, ракета могла вивести до космосу супутник електронної розвідки (ELINT), відомий як Orion. Ці супутники Orion прийшли на заміну серії із чотирьох супутників Rhyolite, пізніше – Аquacade, які запускалися в 1970-1978 роках.
За секунди до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули водень, який планово спалахнув. Коли горить "непідкислений" O2 водень, збоку здається, ніби трапилася аварія і ракета зараз вибухне. Але все гаразд – це особливість Delta IV Heavy.
Трансляція закінчилася незабаром після "відстрілу" головного обтічника, оскільки це секретна місія. Таймлайну після цього немає.
На емблемі NROL-68 зображено дракона, який з'являвся на патчах для низки попередніх місій радіотехнічної розвідки NRO.
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Імовірно, на борту Orion (Mentor), який закріплять в екваторіальній площині геосинхронної орбіти. Orion (Mentor/Advanced Orion) – американські супутники-шпигуни радіоелектронної розвідки серії Project 8300, які прийшли на зміну Magnum. Багатозадачні в РЕР: там і перехоплення телеметрії ракет РФ і КНР, і зняття розвідданих із чужих вимірювальних приладів (FISINT), і перехоплення каналів зв'язку між людьми (COMINT).
Ці супутники (імовірно) оснащуються основною антеною габаритами понад 100 м у розгорнутому стані та важать понад п'ять тонн. Розробляються за участю ЦРУ. Запущено вісім апаратів. Замовник – Національне розвідуправління США, існування якого офіційно заперечувалося владою до 1990-х. Вартість апарату, за різними оцінками, становить від $1 млрд і вище.
Два ракетних прискорювачі закріплені з боків центрального 41-метрового маршового ступеня, діаметр якого 5,1 м. У Delta IV Heavy — майже 14-метровий другий ступінь і подовжений головний обтічник довжиною понад 19 м.
У цьому варіанті носій здатний закинути до 28,4 т вантажу на низьку кругову навколоземну (висота ~200 км, нахил 28,7°), до 26 т – на кругову МКС (~407 км, 51,6°), до 23, 6 т – на кругову низьку навколоземну (~200 км, 90°), до 14,2 т – на еліптичну геосинхронну перехідну (35 786×185 км, 27°) та до 6,6 т – на геосинхронну кругову (35 786 км, 0°).
Останній політ Delta IV Heavy запланований на 2024 рік також із мису Канаверал (місія NROL-70). Ракета, ймовірно, доставить на орбіту ще один Orion.
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