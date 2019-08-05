Преступник прикинулся девочкой, чтобы сбежать из тюрьмы: видео

Бразильский преступник Клаувино де Сильва прикинулся собственной 19-летней дочерью, попробовав сбежать из тюрьмы в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание со ссылкой на силовиков, де Сильва - лидер одной из бразильских организованных преступных группировок хотел сбежать, притворившись своей дочерью, посетившей его за решеткой. Преступник надел парик, маску и одежду, в которой пришла его дочь: розовую футболку с пончиками и джинсы. Как заявляют правоохранители, его выдала нервозность.

По плану Сильвы, 19-летняя дочь должна была остаться в тюрьме. Теперь полиция рассматривает ее, как возможную соучастницу в неудавшейся попытке побега из тюрьмы Герисино.

Как сообщает издание, Клаувино де Сильва руководил одним из самых крупных преступных кланов в Рио. В 2005 году под контролем его банды находилось более половины самых опасных районов города и весь незаконный оборот наркотиков в Рио.

Ранее стало известно, что 52 заключенных тюрьмы Альтамира в северной Бразилии были убиты в ходе поднявшегося бунта.