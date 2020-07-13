Прибрежные районы Кейптауна накрыло морской пеной - фото, видео

Ночной шторм в столице Южно-Африканской республики Кейптауне закончился не только сильнейшими ветрами, но обилием морской пены, которая буквально покрыла прибрежную часть города, сообщает местное новостное издание The South African.

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По словам местных синоптиков, температура сегодня снизилась до 12-14 градусов тепла, а порывы ветра достигали 100 км/час. Подобные штормы могут серьезно повредить береговую инфраструктуру, разрушить порты и размыть пляжи, подчеркивают они.

Потоки пены затруднили дорожное движение и сбивали с ног пешеходов. Власти призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не рисковать своим здоровьем, выходя на улицу, но многие все равно пришли к побережью, чтобы сделать яркие фото.

Фото: twitter.com/ReenvalSA, Nits Botma/EPA

Видео: youtube.com/watch?v=z2p4p629-sI/

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