Как в фильме "Аватар". На ночных пляжах Калифорнии светится океан – видео

На побережье Тихого океана в округе Лос-Анджелес и соседних районах Южной Калифорнии люди уже несколько дней наблюдают необычное явление – свечение воды, когда гребни волн окрашиваются в голубой цвет. Это происходит из-за биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Местные жители выкладывают ролики в соцсети.

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Искрящееся свечение излучает планктон размером до 5 мм. Обычно микроорганизмы светятся под влиянием внешних раздражителей - при движении воды зоне прибоя или любом другом возмущении; например, если купаться ночью.

Часто за явление отвечают динофлагелляты, некоторые виды микроскопических водорослей или биолюминесцентная морская бактерия Vibrio harveyi, распространенная в теплых водах.

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Биолюминесценция основана на химических процессах, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Для многих случаев ее функция в жизни микробов выяснена не до конца, либо вообще не изучена.

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