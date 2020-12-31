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Прощание с 2020-ым. В Шотландии провели потрясающее трехдневное световое шоу дронов: видео видео

31.12.2020, 21:30
Хогманай в Эдинбурге (Фото: facebook.com/edinburghshogmanay)
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В столице Шотландии Эдинбурге завершилось световое шоу дронов Edinburgh's Hogmanay, которое проводилось в рамках традиционного празднования Нового года.

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Шоу дронов длилось три дня, в нем участвовали 150 дронов. Первое шоу посвящалось прошедшему году. Второе – единению, которого достигли люди, благодаря пандемии. Третье – надежда на счастливый новый год.

Хогманай (Hogmanay) – шотландское слово, обозначающее канун Нового года. Несколько дней, завершающих год, люди ходят друг к другу в гости, в городах проводятся шествия, концерты и фейерверки.

Празднования Хогманая в Эдинбурге – одни из самых масштабных в мире. В 1996–97 годах в новогодней вечеринке участвовало около 400 000 человек – это событие попало в Книгу рекордов Гиннеса.

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Наталия Медведева
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