Протесты против карантина в Берлине: полиция применила водометы, есть раненые – видео

Немецкая полиция применила водометы и перцовые баллончики для разгона тысяч протестующих, недовольных карантинными ограничениями из-за COVID-19 в Германии. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство сообщает, что демонстранты у Бранденбургских ворот забросали силовиков бутылками и дымовыми шашками – задержаны 190 человек, девять сотрудников полиции ранены.

Отмечается, что протестующие выступают против поправки, разработанной правительством канцлера Ангелы Меркель. Принятые поправки призваны согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса.

Reuters отмечает, что цель поправки – предотвратить вероятные юридические оспаривания мер, принятых федеральным правительством.

Некоторые протестующие держали плакаты с такими лозунгами, как "Остановите ложь о пандемии коронавируса" и "Нет принудительной вакцинации".

28 октября сообщалось, что в Германии со 2 ноября на месяц закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. Социальные контакты граждан должны быть сведены до абсолютного минимума.