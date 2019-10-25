Протесты в Ираке: более 20-ти погибших, 2000 раненых - видео

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Около 2000 человек получили ранения

Сегодня, 25 октября, в Багдаде возобновились антиправительственные акции протеста, жертвами столкновений стал 21 человек. Об этом сообщает Shafaq News.

Отмечается, что около 2000 человек получили ранения.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в провинции Дхи-кар из-за вооруженных столкновений, вспыхнувших между протестующими и членами группы Асаиба Ахлай аль-Хака, введен комендантский час с 20:00 до дальнейших инструкций.

В Ираке после трехнедельного перерыва возобновились антиправительственные протесты из-за высокого уровня коррупции и безработицы. Премьер-министр страны Адел Абдул-Махди уже заявил, что начнет внедрять необходимые реформы и на следующей неделе проведет изменения в правительстве.

  • В начале октября волна антиправительственных выступлений всколыхнула несколько городов Ирака. В результате чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей во время протестов погибли целом 149 человек и более 3000 получили ранения. После обещаний об улучшении жизни в стране со стороны правительства демонстрации временно прекратились.
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Теги: ирак, Багдад, протесты
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