Сто погибших в протестах. МИД не советует ехать в Ирак: видео

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые планируют посетить Ирак, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время протестов и столкновений демонстрантов с полицией в Багдаде, по данным Al Jazeera, погибли уже около ста человек.

В МИД пишут, что иракские правоохранительные органы сейчас не способны обеспечивать надлежащую защиту иностранных граждан на территории Ирака.

Украинцам, которые находятся в Ираке, МИД рекомендует покинуть его территорию, а при отсутствии возможности безопасно выехать из страны - не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.