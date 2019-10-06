Сто погибших в протестах. МИД не советует ехать в Ирак: видео

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Иракские правоохранительные органы не способны обеспечивать надлежащую защиту иностранных граждан

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые планируют посетить Ирак, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время протестов и столкновений демонстрантов с полицией в Багдаде, по данным Al Jazeera, погибли уже около ста человек.

В МИД пишут, что иракские правоохранительные органы сейчас не способны обеспечивать надлежащую защиту иностранных граждан на территории Ирака.

Украинцам, которые находятся в Ираке, МИД рекомендует покинуть его территорию, а при отсутствии возможности безопасно выехать из страны - не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

  • С 1 октября сотни демонстрантов выходят на улицы Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы, отключения электроэнергии и нехватки воды.
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Теги: ирак, Багдад, протесты
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