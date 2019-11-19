Появилось видео задержания десятков протестующих в центре Тбилиси поздним вечером 18 ноября. Запись опубликована грузинской редакцией Радио Свобода.

Как известно, накануне вечером полиция применила водометы и разогнала акцию протестующих, блокировавших парламент. Сообщалось о 37 задержанных - их обвинили в неподчинении полиции и хулиганстве. В результате потасовок пострадали двое сотрудников полиции и четверо протестующих.

После разгона акция возобновилась, а утром во вторник протестушие снова установили палатки.

Грузинская оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки премьер-министра после того, как парламентское большинство провалило голосование о переходе к пропорциональной системе выборов.

Смотрите видео: Полиция начала разгон протестов в Тбилиси