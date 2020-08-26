Протесты в Висконсине. Неизвестный расстрелял троих: видео

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В местных СМИ сообщается, что причиной насилия стал конфликт между протестующими и охранниками автозаправки

Два человека убиты и один ранен в ходе третьей ночи беспорядков в американском городе Кеноша, вспыхнувших после того, как полиция расстреляла афроамериканца на глазах у его детей. Об этом сообщает ВВС.

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Полиция заявила, что были ранены три человека, но не сообщила никаких подробностей ни о пострадавших, ни о стрелявшем. Двое из них погибли, третий находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. 

В местных СМИ сообщается, что причиной насилия стал конфликт между протестующими и вооруженными людьми, охраняющими автозаправочную станцию.

Протесты вспыхнули после того, как в воскресенье полицейский несколько раз практически в упор выстрелил в спину 29-летнему Джейкобу Блейку, когда тот открыл свою машину, где сидели его дети, и пытался забраться внутрь. Опубликовано видео инцидента.

Адвокаты пострадавшего заявили, что ему понадобится "чудо", чтобы снова начать ходить.

В полиции заявляют, что приехали на место инцидента, реагируя на сообщение о "бытовом конфликте", однако нет никаких подробностей о том, что привело к стрельбе. Также неясно, что происходило до начала видеозаписи. Адвокат Блейка заявляет, что его клиент помогал "деэскалировать бытовой конфликт".

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Теги: США, висконсин, джейкоб блейк
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