В США полицейский стрелял в темнокожего на глазах у детей. Там вспыхнули протесты: видео

В американском штате Висконсин начались массовые протесты в связи с тем, что полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в воскресенье в городе Кеноша. В интернете публикуют видео, на котором запечатлен момент происшествия.

На нем видно, что безоружный темнокожий мужчина идет к авто. Двое полицейских пытаются помешать ему. Один из правоохранителей начинает стрелять, когда Блейк открывает дверь и наклоняется в машину. Слышно семь выстрелов. Адвокат, который представляет Блейка, заявил в Twitter, что в этот момент в автомобиле находились трое сыновей Блейка.

This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU