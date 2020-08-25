В США полицейский стрелял в темнокожего на глазах у детей. Там вспыхнули протесты: видео

В США вспыхнули новые протесты из-за стрельбы в спину 29-летнего Джейкоба Блейка

В американском штате Висконсин начались массовые протесты в связи с тем, что полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщает BBC.

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Инцидент произошел в воскресенье в городе Кеноша. В интернете публикуют видео, на котором запечатлен момент происшествия.

На нем видно, что безоружный темнокожий мужчина идет к авто. Двое полицейских пытаются помешать ему. Один из правоохранителей начинает стрелять, когда Блейк открывает дверь и наклоняется в машину. Слышно семь выстрелов. Адвокат, который представляет Блейка, заявил в Twitter, что в этот момент в автомобиле находились трое сыновей Блейка.

This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU — Austin Frisch (@Austin_Zone) August 24, 2020

Затем полицейские оказали "немедленную медицинскую помощь" Блейку. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции заявляют, что они приехали туда, реагируя на сообщение о "бытовом конфликте", однако нет никаких подробностей о том, что привело к стрельбе. Также неясно, что происходило до начала видеозаписи. Адвокат Блейка заявляет, что 29-летний мужчина помогал "деэскалировать бытовой конфликт".

Вскоре после этого в городе, в котором произошла стрельба, вспыхнули протесты. Там развернули бойцов Национальной гвардии. Протестующие пытались прорваться в здание полиции Кеноша, требуя арестовать офицеров, причастных к инциденту.

Также стычки митингующих и полиции произошли около здания окружного суда. Демонстранты бросали предметы в полицейских, а те ответили им слезоточивым газом. Участники акций протестов жгли автомобили и кричали "Мы не отпустим".

Сам Блейк находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.

25 мая в Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего Флойда, он делает это даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

Уже экс-полицейский Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

Согласно стенограмме задержания, Флойд произнес "я не могу дышать" не несколько раз, как показали ранее обнародованные видеозаписи, а всего более 20 раз.

Владислав Сердюк

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