"Раненый медведь". Адмирал ВМС США о действиях России - видео

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В Вооруженных силах США назвали Россию "раненым, ослабленным медведем, который просто бросается"

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США не должны исключать возможность российской военной операции в Венесуэле, поскольку Россия, как "раненый ослабленный медведь" нападает на демократические интересы в регионе. Об этом заявил новый председатель объединения командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крэйг Фаллер в интервью Голосу Америки.

Адмирал отметил, что в "недемократических" странах региона, таких как Куба, Венесуэла и Никарагуа наблюдается влияние России и Китая.

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"Россия - это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает Россия, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они (РФ - ред.) сделали (в Сирии - ред.), и я думаю, что нам надо быть готовыми к тому, что это вновь может произойти в будущем", - заявил Фаллер. 

Китай он назвал "экономической силой", которая "не играет по принятым правилам".

Военный не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается ли вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил США. Он указал на то, что  Вашингтон фокусируется на "поддержке политического и дипломатического решения".

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Теги: Россия, США, вмс сша, медведь, адмирал, Крэйг Фаллер
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