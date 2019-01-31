Расстрелявший людей на Корсике мужчина найден мертвым: видео

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Стрелок, вероятно, совершил самоубийство

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70-летний мужчина, который открыл стрельбу по прохожим в небольшом городке Бастия на французском острове Корсика, найден мертвым в собственной квартире. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"RAID (местный спецназ - ред.) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым", - написал министр.

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Министр выразил благодарность правоохранителям, спасателям и всем, кто принял участие в спецоперации. Он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Ведущий французский телеканал BFMTV сообщает, что стрелок, по предварительным данным, совершил самоубийство. Сказало, что мужчина мог страдать психическим расстройством и ранее привлекался к ответственности за преступления с применением оружия. 

Вчера, 30 января, в результате стрельбы на Корсике один человек погиб, еще 6 получили ранения. Мужчина открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался у себя дома. 

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Теги: франция, стрельба, самоубийство, суицид, стрелок, корсика, Кристоф Кастанер, мвд франции, бастия
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