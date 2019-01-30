На французском острове Корсика 70-летний мужчина открыл огонь по прохожим. Один человек погиб, еще 6 получили ранения. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в городе Бастия. Мужчина открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался у себя дома.

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Сейчас правоохранители ведут переговоры со стрелком. Источники в полиции сообщили, что среди раненых есть один полицейский.

По данным France 3 Corse, погибший скончался в карете скорой, еще одному пострадавшему делают операцию.

Сегодня в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. В полиции сообщили подробности происшествия.