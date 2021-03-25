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Робот София вручную нарисовала автопортрет, его продали почти за $700 000: видео видео

25.03.2021, 19:14
Источник: Youtube-канал Sophia the Robot
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"Автопортрет", нарисованный вручную всемирно известным роботом-гуманоидом Софией, продали на аукционе за $688 000. Об этом сообщает CNN.

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Работа, в которой София "интерпретировала" изображение собственного лица, была предложена в качестве невзаимозаменяемого токена, NFT.

Изображение под названием Sophia Instantiation было создано в сотрудничестве с Андреа Боначето, художником и партнером инвестиционной компании Eterna Capital. Боначето начал процесс с создания яркого портрета Софии, который был обработан нейронными сетями робота. Затем София нарисовала интерпретацию этого изображения.

По информации Nifty Gateway, торговой площадки NFT, которая способствовала продаже, акт рисования был "полностью основан на решениях, которые София приняла без какой-либо помощи человека".

Несмотря на то, что Sophia Instantiation предлагалась как NFT, подтверждающая право собственности на 12-секундный видеоклип, показывающий, как портрет Боначето трансформируется в интерпретацию Софии, в единый лот аукциона была включена и оригинальная физическая картина робота.

"Автопортрет" был лишь частью более широкой коллекции произведений Софии, выставленных на продажу. Среди других доступных цифровых изображений – портреты людей, участвовавших в ее разработке, в том числе основателя Hanson Robotics Дэвида Хэнсона и исследователя искусственного интеллекта Бена Гертцеля.

Автопортрет был продан в единственном экзепмляре, а другие работы – тиражами по 30 экземпляров по $2500 или $3000 за каждую. В общей сложности от продажи получили более $1 млн.

После торгов покупатель автопортрета, цифровой художник по имени 888, написал в Twitter: "У меня мурашки по коже".

"У меня тоже, у нас действительно была связь, – ответил официальный аккаунт Софии в Twitter. – Ваша работа очень вдохновляет на многих уровнях, поэтому я хочу еще немного погрузиться в ее смысл. Скоро поделюсь".

Робот София, разработанная гонконгской фирмой Hanson Robotics, снискала всемирную известность благодаря своим способностям поддерживать разговор, реалистичным движениям и сложной мимике. С момента активации в 2016 году она появлялась на ток-шоу и выступала на конференциях и даже получила гражданство Саудовской Аравии, что сделало ее первым роботом, получившим гражданство.

  • 12 марта британский аукционный дом Christie's продал за $69,3 млн цифровую GIF-картину художника Beeple (Майк Винкельманн).
  • 23 марта сооснователь и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси продал свою первую запись в социальной сети за $2,9 млн. 

Читайте также: Миллионы на хайпе. Маск и Бэнкси уже зарабатывают на NFT-токенах. Как это сделать?

Наталия Медведева
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Робот София невзаимозаменяемый токен NFT
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