С нотками сладких яблок. В Британии начали производить джин из опилок: видео

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Небольшая английская фирма Morgan Motor Company производит лимитированные спортивные автомобили со вставками из ясеня. Еще недавно стружка от этих вставок выбрасывалась, но теперь ей нашли практичное применение. Вместе с винокурней Piston из опилок будут производить эксклюзивный джин, сообщается на сайте Morgan.

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В состав элитного алкоголя войдут 14 растительных ингредиентов, а ясеневая стружка должна придать напитку "нотки сладкого хрустящего яблока и нежной древесины". Создатели джина рекомендуют пить его в виде коктейля с добавлением имбирного эля и украшением из ежевики.

Ориентировочная стоимость джина из опилок составит 45 фунтов стерлингов (около 1700 грн – ред.) за бутылку, а в подарочной упаковке – 55 фунтов стерлингов (около 2000 грн – ред.).

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Теги: видео, автомобиль, джин, опилки, ясень
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