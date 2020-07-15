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Букингемский дворец начал продавать королевский джин - фото

15.07.2020, 10:54
Букингемский дворец начал продавать королевский джин - фото - Фото
Королевская семья (фото - Facundo Arrizabalaga/EPA)

Таким образом в королевской семье хотят восполнить потери, понесенные от отсутствия туристов в период карантина

В связи с коронавирусной эпидемией в Великобритании значительно снизились доходы от туризма - королевская семья уже потеряла около 30 млн фунтов стерлингов с начала карантина. Чтобы компенсировать потерю этой прибыли, Букингемский дворец начал продавать королевский джин, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

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Напиток обладает цитрусовыми и травяными нотами, а всего в его состав входит 12 компонентов. Такой рецепт джина близок к тому напитку, который предпочитает пить сама королева Елизавета ІІ. Отмечается, что для его создания были использованы растения из ботанического сада дворца королевской семьи.

королевский джин (royalcollectionshop.co.uk)
королевский джин (royalcollectionshop.co.uk)

Первая партия королевского джина уже поступила в продажу. Напиток стоит 40 фунтов стерлингов за бутылку 0,7 л (около 1400 грн), но пока из-за ограничений в международной доставке купить его можно только на территории Великобритании.

Производитель советует подавать джин таким образом: налить порцию в невысокий стакан, долить тоник и украсить ломтиком лимона.

Доходы, полученные от продажи джина, пойдут на поддержание сохранности королевской коллекции.

Фото: официальный сайт Букингемского дворца

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Дарья Мостовая
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