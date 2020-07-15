Букингемский дворец начал продавать королевский джин - фото
Таким образом в королевской семье хотят восполнить потери, понесенные от отсутствия туристов в период карантина
В связи с коронавирусной эпидемией в Великобритании значительно снизились доходы от туризма - королевская семья уже потеряла около 30 млн фунтов стерлингов с начала карантина. Чтобы компенсировать потерю этой прибыли, Букингемский дворец начал продавать королевский джин, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.
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Напиток обладает цитрусовыми и травяными нотами, а всего в его состав входит 12 компонентов. Такой рецепт джина близок к тому напитку, который предпочитает пить сама королева Елизавета ІІ. Отмечается, что для его создания были использованы растения из ботанического сада дворца королевской семьи.
Первая партия королевского джина уже поступила в продажу. Напиток стоит 40 фунтов стерлингов за бутылку 0,7 л (около 1400 грн), но пока из-за ограничений в международной доставке купить его можно только на территории Великобритании.
Производитель советует подавать джин таким образом: налить порцию в невысокий стакан, долить тоник и украсить ломтиком лимона.
Доходы, полученные от продажи джина, пойдут на поддержание сохранности королевской коллекции.
Фото: официальный сайт Букингемского дворца
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