Букингемский дворец начал продавать королевский джин - фото

Таким образом в королевской семье хотят восполнить потери, понесенные от отсутствия туристов в период карантина

В связи с коронавирусной эпидемией в Великобритании значительно снизились доходы от туризма - королевская семья уже потеряла около 30 млн фунтов стерлингов с начала карантина. Чтобы компенсировать потерю этой прибыли, Букингемский дворец начал продавать королевский джин, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

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Напиток обладает цитрусовыми и травяными нотами, а всего в его состав входит 12 компонентов. Такой рецепт джина близок к тому напитку, который предпочитает пить сама королева Елизавета ІІ. Отмечается, что для его создания были использованы растения из ботанического сада дворца королевской семьи.

Первая партия королевского джина уже поступила в продажу. Напиток стоит 40 фунтов стерлингов за бутылку 0,7 л (около 1400 грн), но пока из-за ограничений в международной доставке купить его можно только на территории Великобритании.

Производитель советует подавать джин таким образом: налить порцию в невысокий стакан, долить тоник и украсить ломтиком лимона.

Доходы, полученные от продажи джина, пойдут на поддержание сохранности королевской коллекции.

Фото: официальный сайт Букингемского дворца

В ноябре прошлого года в ЮАР начали производить джин из слоновьего навоза: видео.

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Дарья Мостовая

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