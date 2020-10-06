"Семиэтажное чудо без колонн". В Дубае открыли музей будущего – фото, видео

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В музее будут представлены последние достижения науки и техники, а выставки будут меняться каждые два-три года

В Дубае состоялось открытие Музея будущего. Внешне здание напоминает гигантский глаз и имеет десять уровней, которые плавно переходят из одного в другой. На открытие музея собралась вся королевская семья.

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Как отметил в Twitter премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, в музее планируют изучать инновации в сфере науки и технологий, а само здание музея – превратить в "полигон для новых технологий". 

По словам шейха, они построили "настоящее семиэтажное чудо без колонн", занимающее площадь в 30 000 кв. м, высотой в 77 метров, с 1024 арабскими текстами и каллиграфическим панно на фасаде. "Наш музей – это глобальная архитектурная икона, которая показывает, что чудеса возможны", – отметил Аль Мактум.

Постоянных коллекций в музее представлено не будет – каждые два-три года в нем будут проходить три масштабные выставки, на которых будут демонстрироваться новейшие технологии будущего. Кроме того, одна из комнат музея всегда будет посвящена детям.

Посетители Музея будущего смогут посмотреть на интересные изобретения и проекты мировых ученых, конструкторов и дизайнеров. Кроме этого, при музее будет функционировать комплекс инновационных лабораторий и платформа для стартапов.

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Теги: видео, музей, Дубай, музей будущего
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