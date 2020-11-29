Силовики используют газ. В Минске на Марше соседей задержано более 190 человек: видео

Сегодня, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси полиция разгоняет колонны и задерживает протестующих, которые прошли в своих кварталах против фальсификации выборов и насилия. Силовики используют газ и стреляют в воздух. Об сообщает Радыё Свабода.

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Как отмечается, по состоянию на 17:00 (киевское время), правозащитный центр Весна собрал имена более 190 задержанных в Минске и других местах.

В соцсетях публикуют видеозаписи выстрелов в воздух и распыления газа против протестующих в Минске и за пределами Минска, в частности в Боровлянах.

В Минске силовики применили газ на Партизанском проспекте.

Среди задержанных – член Координационного совета экономист Дмитрий Крук и директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга Смалянка.

По данным РС, по Минску прошли более 20 колонн демонстрантов.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

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