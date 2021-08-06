Американское аэрокосмическое агентство NASA записало звуки пульсирующих красных гигантов (звезд на предпоследнем этапе их жизни), беспрецедентное скопление которых зафиксировал спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В NASA объясняют, что прямо под поверхностью звезд, таких как Солнце, горячий газ поднимается, охлаждается, а затем опускается – подобно кастрюле с водой на горячей плите.

Это движение создает волны изменяющегося давления – звуковые волны, которые взаимодействуют друг с другом и вызывают устойчивые колебания с периодами в несколько минут, что провоцирует легкие изменения яркости, пишут ученые.

Из-за физических различий виолончель и скрипка звучат по-разному, подводят в NASA. Точно так же звездные колебания, которые наблюдают астрономы, отличаются в зависимости от внутренней структуры, массы и размера каждой звезды. Например, гигантские звезды пульсируют намного медленнее, а их изменения яркости могут быть в сотни раз больше.

По словам ученых, это означает, что исследования таких колебаний могут помочь определить фундаментальные свойства большого числа звезд с точностью, пока недостижимой никаким другим способом.

15 июля NASA опубликовало видео полета "от первого лица" над Юпитером и самой большой луной в Солнечной системе – его спутником Ганимедом.

Смотрите также: Инцидент в космосе. Как российская Наука едва не разрушила МКС: аудио с линии "экипаж-ЦУП"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.