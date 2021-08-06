UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Симфония звезд". NASA записало звучание пульсирующих красных гигантов – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 07:43
Звуки пульсирующих красных гигантов (скриншот видео NASA)
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси

Американское аэрокосмическое агентство NASA записало звуки пульсирующих красных гигантов (звезд на предпоследнем этапе их жизни), беспрецедентное скопление которых зафиксировал спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В NASA объясняют, что прямо под поверхностью звезд, таких как Солнце, горячий газ поднимается, охлаждается, а затем опускается – подобно кастрюле с водой на горячей плите.

Это движение создает волны изменяющегося давления – звуковые волны, которые взаимодействуют друг с другом и вызывают устойчивые колебания с периодами в несколько минут, что провоцирует легкие изменения яркости, пишут ученые.

Из-за физических различий виолончель и скрипка звучат по-разному, подводят в NASA. Точно так же звездные колебания, которые наблюдают астрономы, отличаются в зависимости от внутренней структуры, массы и размера каждой звезды. Например, гигантские звезды пульсируют намного медленнее, а их изменения яркости могут быть в сотни раз больше.  

По словам ученых, это означает, что исследования таких колебаний могут помочь определить фундаментальные свойства большого числа звезд с точностью, пока недостижимой никаким другим способом.

Смотрите также: Инцидент в космосе. Как российская Наука едва не разрушила МКС: аудио с линии "экипаж-ЦУП"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
tess nasa космос звезды звуки красные гиганты колебания
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 