Смертельное ДТП в Москве. Российский актер Ефремов расплакался в суде: видео

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Супруга погибшего водителя сообщила, что не пойдет на мировую с известным актером Михаилом Ефремовым и хочет, чтобы он сидел в тюрьме

Таганский районный суд Москвы отправил российского 56-летнего актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, он расплакался во время заседания. Об этом сообщают росСМИ.

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Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Отвечая на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором погиб мужчина, актер покивал головой. "Все это, конечно, чудовищно", - сказал он. 

Супруга погибшего водителя сообщила, что не пойдет на мировую с актером, она считает, что он должен сидеть в тюрьме. По ее словам, ни родственники Ефремова, ни представители с ней не связывались.

  • Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.

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Теги: дтп, суд, Москва, видео, Михаил Ефремов, расплакался
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