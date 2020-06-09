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В крови устроившего смертельное ДТП российского актера нашли наркотики - СМИ

В крови устроившего смертельное ДТП российского актера нашли наркотики - СМИ - Фото
Михаил Ефремов (скриншот с видео)
09.06.2020, 23:49

Кроме алкоголя Михаил Ефремов перед аварией мог принимать также другие вещества

Суд в Москве отправил под домашний арест до 9 августа российского актера Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре Москвы. В его крови обнаружены наркотики. Об этом сообщает ТАСС.

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Федеральная служба исполнения наказаний будет контролировать соблюдение актером режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета.

Также российское агентство со ссылкой на источник сообщило, что в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков.

Российские СМИ опубликовали документ, который они называют актом медицинского освидетельствования актера. Согласно документу, в крови Ефремова обнаружены кокаин и каннабиноиды.

Вечером, 8 июня в Москве пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего погиб водитель одной из машин. Ефремов был задержан на месте происшествия.

Против актера открыли дело по статье российского УК о деянии, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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Вадим Ребрина
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