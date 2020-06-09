Пьяный российский актер Ефремов устроил ДТП в Москве: погиб один человек - видео

Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади Москвы, в результате погиб один человек. Об этом сообщают росСМИ.

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Ефремов столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона сегодня утром умер в больнице, он работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Экспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя у Ефремова.

"Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению", - сказал источник российскому Интерфаксу.

Пока Ефремов находится под подпиской о невыезде.

Адвокат Виталий Чернышев, представляющий интересы Михаила Ефремова, уточнил РИА Новости, что актер не отрицал свою причастность к ДТП. Пока официально вину Ефремов не признавал, он может сделать это только во время допроса, который пока не состоялся по ряду технических причин.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Видео: Meduza