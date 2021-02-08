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Спутник ESA показал цветение Тихого океана: фото, видео видео

08.02.2021, 21:58
Цветение водорослей в Тихом океане (Скриншот видео ESA)
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Миссия Европейского космического агентства (ESA) Copernicus Sentinel-2 показала цветение водорослей в Тихом океане недалеко от побережья Японии. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Цветение водорослей относится к быстрому размножению фитопланктона — микроскопических морских растений, дрейфующих на поверхности моря или вблизи нее. Чрезмерный рост водорослей окрашивает океанские воды, и это заметно из космоса.

Хотя цветение водорослей является естественной и важной частью жизни в море, считается, что деятельность человека увеличивает количество ежегодных цветений. Чрезмерное цветение водорослей может быть вызвано факторами окружающей среды, такими как свет, более высокая температура воды и избыток питательных веществ.

На фото, сделанном спутником ESA, видна высокая концентрация водорослей примерно в 130 км от острова Хоккайдо. Размер этого конкретного цветения водорослей составлял более 500 км в длину и 200 км в ширину. На снимке видна небольшая часть цветения – около 100 км с севера на юг и около 110 км с востока на запад.

Фитопланктон играет важную роль в пищевой цепи, а также влияет на глобальный углеродный цикл, поглощая углекислый газ в масштабах, эквивалентных масштабам наземных растений. Даже небольшие колебания его продуктивности могут повлиять на концентрацию диоксида углерода, а также на биоразнообразие и рыболовство, поэтому его продуктивность необходимо контролировать, предупреждают ученые.

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Наталия Медведева
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экология Тихий океан esa водоросли
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