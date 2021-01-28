Французский морской путешественник с командой разработали концепцию плавсредства для сбора пластикового мусора в океанах и превращения отходов в топливо прямо на борту. Об этом говорится на сайте проекта.

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Профессиональный яхтсмен Иван Бурньон ходил под парусами не один год и, по его словам, со временем "ковров" из пластикового мусора на поверхности океана становится все больше. По минимальным оценкам, через 40 лет в мировом океане будет в три раза больше отходов, чем сейчас.

Чтобы как-то воспрепятствовать загрязнению окружающей среды, он с соратниками разработал концепцию "Манты" – гигантского катамарана, который передвигается за счет хайтек-парусов площадью 1500 м² и электродвигателей. По данным пресс-релиза, над проектом работает техконсорциум из 20 компаний и пяти исследовательских лабораторий.

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Длина машины – 56,5 м, ширина – 26 м, высота – 62,5 м от киля до верха парусов, осадка – 3,1 м, снаряженный вес – 1900 т, скорость при сборе мусора – 2-3 узла. Экипаж – 34 человека.

Принцип работы: эко-катамаран заплывает в район, где много мусора, и двумя конвейерными лентами поднимает отходы на борт. Там их сортируют, после чего пиролизом пластик превращают в газ – его направляют в турбину и вырабатывают электричество. "Яхта" оборудована двумя турбинами, гидрогенераторами и почти 500 м² фотоэлектрических солнечных панелей.

Машина будет на 70% самоокупаемой, сможет автономно работать до 75% времени, утверждают авторы идеи, и при этом "минимально влиять на окружающую среду". Насколько "минимально", они не уточняют.

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"Манта" сможет собирать отходы от 10 мм и больше до 1 метра глубины. Проектная мощность сбора и обработки – 1–3 тонны в час, среднее время заплыва – три недели. Максимальный объем мусора на борту – 203 м3. По расчетам Бурньона, 400 таких катамаранов якобы смогут убрать треть пластикового мусора в океанах.

В этом году будет выбрана верфь, где заложат первый прототип, а к 2024-му инициативная группа собирается спустить его на воду.

Откуда в океане столько пластика: названы основные "поставщики".

Евгений Пилипенко

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