Жуки едят полистирол, а Mitsubishi создала разлагаемые в море пластиковые пакеты

Ежегодное производится пластикового мусора на Земле - около 300 млн тонн, причем до тридцатой части этого объема попадает в мировой океан

Японская корпорация Mitsubishi разработала аналог полиэтилена для продуктовых пакетов, который внешне и на ощупь ничем от него не отличается, но способен к полной биодеградации в морской воде в течение года. В состав входят вещества из сахарного тростника, рассказали на местном телеканале NHK.

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Mitsubishi Chemical намерена производить множество таких пакетов в сотрудничестве с другими компаниями, чтобы максимально вытеснить с рынка вредную для окружающей среды продукцию.

С 1 июля 2020 года в японских магазинах берется обязательная плата не менее двух иен за пластиковые пакеты для упаковки товаров: это, как считают власти, понемногу отучит многих граждан от использования такой продукции. В то же время там бесплатно дают биоразлагаемые пакеты.

Одновременно с японцами о возможном методе борьбы с отходами заявили южнокорейские ученые. Там нашли жука, чьи личинки "едят" полистирол (спокойно переносят до трети такого содержимого кишечника) - он составляет значительный процент от всего объема пластикового мусора. Это их свойство, считают биологи, можно использовать на пользу окружающей среде.

Plesiophthalmus davidis не сам разлагает пластик, который в естественной среде деградирует десятками лет, а при помощи бактерий Serratia. Ученые предложили выделить их культуры и применять на свалках и в других местах, где много мусорного полистирола.

Это не первый случай обнаружения личинок жука, которые могут усваивать подобные вещества.

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Евгений Пилипенко

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