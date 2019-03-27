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27.03.2019, 20:06

В ЕС планируют за два года избавиться от одноразового пластика

В ЕС планируют за два года избавиться от одноразового пластика - Фото
Фото: depositphotos.com

Европарламент одобрил законопроект о запрете одноразовых пластиковых изделий

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Европарламент сегодня, 27 марта, одобрил законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для питья, пластиковая посуда и ватные палочки. Это решение поддержали 560 депутатов, против проголосовали 35, передает Deutsche Welle.

Текст законопроекта был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года, поэтому ожидается, что он будет быстро утвержден Европейским Советом. Запрет должен вступить в силу 2021 года.

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Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не был крупнейшим источником пластикового загрязнения в мире, но эта мера может служить примером для других стран.

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Кроме запрета на те одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила ярлыков.

Ожидается, что к 2029 году 90% пластиковых бутылок будут собираться для вторичной переработки, и они будут изготавливаться с использованием 25% вторичных материалов в 2025 году и 30% - в 2030-ом.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, попадающих в океаны мира.

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Теги: пластик, экология, европарламент
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