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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты – видео видео

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19.04.2023, 22:35
Видео: база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния
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Американские военные 19 апреля провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

Отмечается, что у ракеты не было боевой части.

"Этот испытательный запуск является частью обычных и периодических мер, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников", – пояснили военные.

Такие испытания ранее проводились более 300 раз.

СПРАВКА. Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, являющаяся ключевой составляющей стратегического арсенала вооруженных сил США. Способна нести ядерное оружие, имеет дальность полета 9660 км, может двигаться со скоростью примерно 24 000 км/ч.
  • 16 марта 2023 года армия КНДР совершила очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Читайте также: США представили ракеты, способные менять форму в воздухе – видео

Олег Васьків
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