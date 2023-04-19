Американские военные 19 апреля провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

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Отмечается, что у ракеты не было боевой части.

"Этот испытательный запуск является частью обычных и периодических мер, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников", – пояснили военные.

Такие испытания ранее проводились более 300 раз.

СПРАВКА. Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, являющаяся ключевой составляющей стратегического арсенала вооруженных сил США. Способна нести ядерное оружие, имеет дальность полета 9660 км, может двигаться со скоростью примерно 24 000 км/ч.

16 марта 2023 года армия КНДР совершила очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

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Олег Васьків

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