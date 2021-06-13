Студия GSC Game World опубликовала трейлер из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на игровом движке. Ролик опубликован на Youtube-канале компании.

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В конце трейлера названа дата выпуска игры – 28 апреля 2022 года.

Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S и X.

Предзаказ открыт на сайте S.T.A.L.K.E.R. 2, а в 22:00 откроют на Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

В Steam цена за стандартное издание – 895 грн, Deluxe версия - 1 199 грн, версия Ultimate - 1 599 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь "глобальные последствия".

СПРАВКА. События S.T.A.L.K.E.R. разворачиваются в альтернативном мире в Чернобыльской зоне отчуждения. Первая игра серии под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года. В течение последующих двух лет GSC Game World выпустила приквел основной игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована еще в 2010 году, ее релиз планировался на 2012-й. Однако в 2011 году работа над проектом была остановлена в связи с роспуском команды разработчиков.

В конце июля 2020 года студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Наталия Медведева

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