Стамбул накрыла буря, образовался гигантский смерч: видео

Сегодня, 23 июня, в Турции в Стамбуле прошли сильнейшие дожди и град, город затопило, а в западных районах города сформировался гигантский смерч. Об этом сообщает Daily Sabah.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Губернатор Стамбула Али Ерликая сказал, что с результате непогоды погиб человек – сирийский беженец стал жертвой наводнения.

В западном районе города Бююкчекмедже образовался торнадо, который засняли на камеры местные жители.

Сильно затопило несколько районов города, местами вода поднималась почти на метр, шквальный ветер повалил деревья и повредил много автомобилей и ряд сооружений. Серьезно пострадали местные базары – продавцы пытались спасти товары и найти убежище.

Читайте также: В Херсонской области засняли смерч: фото