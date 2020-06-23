Стамбул накрыла буря, образовался гигантский смерч: видео

Сегодня, 23 июня, в Турции в Стамбуле прошли сильнейшие дожди и град, город затопило, а в западных районах города сформировался гигантский смерч. Об этом сообщает Daily Sabah.
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Губернатор Стамбула Али Ерликая сказал, что с результате непогоды погиб человек – сирийский беженец стал жертвой наводнения.
В западном районе города Бююкчекмедже образовался торнадо, который засняли на камеры местные жители.
Сильно затопило несколько районов города, местами вода поднималась почти на метр, шквальный ветер повалил деревья и повредил много автомобилей и ряд сооружений. Серьезно пострадали местные базары – продавцы пытались спасти товары и найти убежище.
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