Статую Христа в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности медикам: видео

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В пасхальное воскресенье статую Спасителя осветили униформой медиков, чтобы поблагодарить врачей, которые борются с пандемией коронавируса

В это воскресенье, 12 апреля, во время празднования католической Пасхи, известную статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро осветили в честь врачей всего мира, "надев" на нее медицинский халат и "написав" слова благодарности. Видео преображения статуи разместили пользователи на Youtube.

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Вначале на статуе появились надписи "спасибо" на разных языках народов мира, а затем на ней разместили проекции медиков, которые снимают с себя защитные маски и улыбаются. На руке Спасителя разместили фразу "Ficue Em Casa", означающую "Оставайся дома".

Возле подсвеченной статуи архиепископ Рио Орани Жуан Темпеста в отсутствие верующих провел пасхальную службу.

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Теги: Иисус Христос, статуя, медик, рио-де-жанейро, подсветка, благодарность
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