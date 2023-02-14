Ночью 14 февраля в Москве произошел масштабный пожар, звучали взрывы. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ ТАСС и Москва 24.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сообщалось, что сильный пожар площадью более 1500 кв.м возник на севере Москвы, вблизи территории НИИ на Отрадном – научно-исследовательского института точных приборов, который разрабатывает каналы радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.
По данным росСМИ, загорелись два ангара на территории автосервиса, после чего начали взрываться канистры с топливом.
Читайте также: На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России произошел пожар – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии