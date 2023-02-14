Ночью 14 февраля в Москве произошел масштабный пожар, звучали взрывы. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ ТАСС и Москва 24.

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Сообщалось, что сильный пожар площадью более 1500 кв.м возник на севере Москвы, вблизи территории НИИ на Отрадном – научно-исследовательского института точных приборов, который разрабатывает каналы радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.

По данным росСМИ, загорелись два ангара на территории автосервиса, после чего начали взрываться канистры с топливом.

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Наталія Медведєва

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