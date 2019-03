Суд Италии оправдал насильников - жертва была "некрасивой": видео

Под апелляционным судом Анконы в Италии собрались более двухсот протестующих после известия о том, что в 2017 году суд оправдал двоих подозреваемых в изнасиловании 22-летней женщины, мотивируя тем, жертва была "слишком непривлекательной, чтобы быть изнасилованной". Об этом сообщает The Guardian.

"Я прочитала этот приговор в 2017 и поэтому мы направили его в Верховный суд. Было противно читать его, судьи высказывали разные причины оправдать мужчин, но одна из них заключалась в том, что обвиняемые заявили, что она им даже не нравилась, поскольку была некрасивой. Они также написали, что фотография женщины это иллюстрировала", - заявила адвокат пострадавшей Чинция Молинаро.

Три женщины-судьи заявили, что изнасилования 22-летней девушки из Перу двумя мужчинами не звучало "правдоподобным" из-за ее "маскулинной внешность".

Местные СМИ сообщают, что суд принял во внимание фотографию приняли решение на основе фотографии перуанки и того факта, что один из обвиняемых подписал ее номер в мобильном телефоне именем Викинг.

#Flashmob Corte di Appello #Ancona tutti insieme per esprimere indignazione per sentenza, annullata da Cassazione, di assoluzione per due giovani condannati in primo grado per violenza sessuale, con motivazione che vittima fosse troppo mascolina #indignate #siamotuttivichinghi pic.twitter.com/4qdDpkgUR2