Суд Италии оправдал насильников - жертва была "некрасивой": видео

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Суд в Италии не поверил истории женщины об изнасиловании, потому что она выглядела "как мужчина"

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Под апелляционным судом Анконы в Италии собрались более двухсот протестующих после известия о том, что в 2017 году суд оправдал двоих подозреваемых в изнасиловании 22-летней женщины, мотивируя тем, жертва была "слишком непривлекательной, чтобы быть изнасилованной". Об этом сообщает The Guardian.

"Я прочитала этот приговор в 2017 и поэтому мы направили его в Верховный суд. Было противно читать его, судьи высказывали разные причины оправдать мужчин, но одна из них заключалась в том, что обвиняемые заявили, что она им даже не нравилась, поскольку была некрасивой. Они также написали, что фотография женщины это иллюстрировала", - заявила адвокат пострадавшей Чинция Молинаро.

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Три женщины-судьи заявили, что изнасилования 22-летней девушки из Перу двумя мужчинами не звучало "правдоподобным" из-за ее "маскулинной внешность".

Местные СМИ сообщают, что суд принял во внимание фотографию приняли решение на основе фотографии перуанки и того факта, что один из обвиняемых подписал ее номер в мобильном телефоне именем Викинг. 

В 2016 году суд первой инстанции приговорил мужчин за нападение, которое произошло в 2015 Однако в 2017 году апелляционный суд отменил это решение. Теперь Верховный суд Италии начал проверку решения апелляционного суда Анконы и назначил новое расследование.

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Теги: протест, изнасилование, италия, флешмоб, насильник, викинг
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