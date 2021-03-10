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Сюр. Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после неудобного вопроса – видео видео

10.03.2021, 08:48
Прают Чан-Оча и журналисты (скриншот видео L'ARTICULISTA, YouTube)
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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обрызгал журналистов антисептиком после неудобного вопроса. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, инцидент произошел во время пресс-конференции. Премьера спросили о списке потенциальных кандидатов на вакантные посты в правительстве после того, как на прошлой неделе были заключены в тюрьму три министра за восстание во время протестов семь лет назад.

"Есть что еще спросить? Не знаю, не видел. Разве это не то, что премьер-министр должен знать в первую очередь?" – сказал он у трибуны.

После этого премьер Таиланда спустился к журналистам и распылил на них антисептик. Позже камеры зафиксировали, как он раздраженно общался с той же группой журналистов, отмечает Reuters.

  • Прают Чан-Оча был лидером военного переворота в Таиланде весной 2014-го. В том же году подконтрольный военным неизбранный парламент назначил его премьером. В 2019-м он был переизбран на должность. Как отмечает Reuters, он не раз отличался нападками на журналистов.

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Видео -  L'ARTICULISTA/YouTube

Марк Сировой
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Прают Чан-оча премьер-министр журналисты таиланд антисептик
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