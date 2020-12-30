Сегодня около 13:00 по киевскому времени в аэропорту города Аден на южном побережье Йемена в момент прибытия туда самолета с министрами нового "компромиссного" правительства прогремел взрыв и была слышна стрельба. Об этом пишет Al Arabiya, показывает видео с места происшествия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам репортера агентства, "в результате минометного обстрела несколько человек погибли и были ранены". В зал прилетело три мины.

Reuters дает такие данные: пять погибших и "десятки" раненых.

Министры не пострадали.

Война в Йемене идет с 2014 года. С 2015-го саудовцы наносили авиаудары по хуситам и террористам Аль-Каиды. Тысячи налетов боевой авиации коалиции были призваны "восстановить легитимную власть". Нередко под авиаудары попадали гражданские лица.

Южный портовый город Аден последние несколько лет охвачен насилием из-за конфликта сепаратистов, воюющих за независимость Южного Йемена, с силами йеменского президента в изгнании Абд-Раббу Мансура Хади.

В декабре Хади из Эр-Рияда назначил 24 министров, среди которых – фигуры из числа одобренных сепаратистами.

И силы Хади, и южные сепаратисты борются против поддерживаемых Ираном хуситов – те контролируют центр и север страны.

Читайте также: В Йемене атакован тренировочный лагерь: погибли 60 военных

Видео: Al Arabiya

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.