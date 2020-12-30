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Теракт в Йемене. Когда в аэропорт прибыло новое правительство, его накрыли минами – видео видео

30.12.2020, 13:46
Скриншот из видеозаписи
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Сегодня около 13:00 по киевскому времени в аэропорту города Аден на южном побережье Йемена в момент прибытия туда самолета с министрами нового "компромиссного" правительства прогремел взрыв и была слышна стрельба. Об этом пишет Al Arabiya, показывает видео с места происшествия.

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По словам репортера агентства, "в результате минометного обстрела несколько человек погибли и были ранены". В зал прилетело три мины.

Reuters дает такие данные: пять погибших и "десятки" раненых.

Министры не пострадали.

  • Война в Йемене идет с 2014 года. С 2015-го саудовцы наносили авиаудары по хуситам и террористам Аль-Каиды. Тысячи налетов боевой авиации коалиции были призваны "восстановить легитимную власть". Нередко под авиаудары попадали гражданские лица.
  • Южный портовый город Аден последние несколько лет охвачен насилием из-за конфликта сепаратистов, воюющих за независимость Южного Йемена, с силами йеменского президента в изгнании Абд-Раббу Мансура Хади.
  • В декабре Хади из Эр-Рияда назначил 24 министров, среди которых – фигуры из числа одобренных сепаратистами.
  • И силы Хади, и южные сепаратисты борются против поддерживаемых Ираном хуситов – те контролируют центр и север страны.

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Видео: Al Arabiya

Евгений Пилипенко
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