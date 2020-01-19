В Йемене атакован тренировочный лагерь: погибли 60 военных

Повстанец-хусит (Фото - EPA)

В Йемене 60 военных погибли, десятки ранены в результате атаки на тренировочный лагерь, предположительно, со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телевидение Саудовской Аравии.

Атака была осуществлена с помощью ракет и дронов. Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за удар.

В 2015 году коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен, чтобы восстановить свергнутого хуситами президента Абд-Раббу Мансура Хади. Хуситы удерживают столицу Йемена, Сану, и большинство городов, отрицая, что являются прокси-силой Ирана.