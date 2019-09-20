Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Иллюстративное фото: depositphotos

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию на севере Йемена, передает Reuters.

Сообщается, что основной целью войск являются военные объекты повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco.

Коалиция заявила, что уже уничтожила четыре объекта, на которых создавались беспилотные лодки и мины. Аравийцы считают, что эти объекты использовались для проведения террористических атак против морского судоходства в Красном море.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

атаковали В результате атаки резко подорожала нефть.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой.

Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ.

В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.

Читайте также: На объекте в Иране по наводке Израиля нашли следы урана - Reuters