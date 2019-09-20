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Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
20.09.2019, 14:20

Арабская коалиция просит гражданских лиц избегать военных объектов на севере страны

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию на севере Йемена, передает Reuters.

Сообщается, что основной целью войск являются военные объекты повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco.

Коалиция заявила, что уже уничтожила четыре объекта, на которых создавались беспилотные лодки и мины. Аравийцы считают, что эти объекты использовались для проведения террористических атак против морского судоходства в Красном море.

  • В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.
  • В результате атаки резко подорожала нефть.
  • 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой.
  • Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ. 
  • В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.

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