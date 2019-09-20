Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию на севере Йемена, передает Reuters.
Сообщается, что основной целью войск являются военные объекты повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco.
Коалиция заявила, что уже уничтожила четыре объекта, на которых создавались беспилотные лодки и мины. Аравийцы считают, что эти объекты использовались для проведения террористических атак против морского судоходства в Красном море.
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