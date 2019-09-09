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На объекте в Иране по наводке Израиля нашли следы урана - Reuters

На объекте в Иране по наводке Израиля нашли следы урана - Reuters - Фото
Фабрика по обогащению урана в Иране (фото - ЕРА)
09.09.2019, 13:06

По данным МАГАТЭ, обнаруженный уран не настолько обогащенный, чтобы можно было говорить о его оружейном назначении

В одном из помещений в Тегеране представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) взяли образцы и нашли в них следы урана. Об этом со ссылкой на двух дипломатов, которые следят за инспекциями агентства, пишет агентство Reuters.

МАГАТЭ теперь пытается выяснить происхождение частиц урана: попросило Иран прояснить этот момент. Тегеран пока молчит.

Год назад премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал МАГАТЭ обследовать этот объект: он утверждал, что там находится "тайный военный склад" с радиоактивными материалами.

Справка. Ядерная сделка 2015-го ограничивала ядерную программу Тегерана, но после выхода из нее США и наложения на Иран новых санкций тамошние власти демонстративно нарушают некоторые пункты соглашения. Подписанты: Иран, США, КНР, Франция, Британия, ФРГ и РФ.

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Иран уран МАГАТЭ
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