На объекте в Иране по наводке Израиля нашли следы урана - Reuters

Фабрика по обогащению урана в Иране (фото - ЕРА)

В одном из помещений в Тегеране представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) взяли образцы и нашли в них следы урана. Об этом со ссылкой на двух дипломатов, которые следят за инспекциями агентства, пишет агентство Reuters.

МАГАТЭ теперь пытается выяснить происхождение частиц урана: попросило Иран прояснить этот момент. Тегеран пока молчит.

Год назад премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал МАГАТЭ обследовать этот объект: он утверждал, что там находится "тайный военный склад" с радиоактивными материалами.

Справка. Ядерная сделка 2015-го ограничивала ядерную программу Тегерана, но после выхода из нее США и наложения на Иран новых санкций тамошние власти демонстративно нарушают некоторые пункты соглашения. Подписанты: Иран, США, КНР, Франция, Британия, ФРГ и РФ.