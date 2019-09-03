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Иран исключил проведение любых переговоров с США

Иран исключил проведение любых переговоров с США - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
03.09.2019, 16:50

Хассан Рухани допускает дальнейшее ослабление соблюдения Ираном ядерной сделки

Президент Ирана Хассан Рухани исключил проведение любых двусторонних переговоров с США. Такое заявление он сделал во вторник, 3 сентября, во время открытого заседания парламента Ирана, сообщает Deutsche Welle.

"Возможно, произошло какое-то недоразумение. Мы и раньше об этом уже несколько раз говорили и повторяем снова: не было ни одного решения проводить двусторонние переговоры с США", - сказал Рухани на сессии парламента.

По его словам, что Тегеран "принципиально" против таких переговоров с США в двустороннем формате.

Выступая перед парламентариями, он подчеркнул, что Тегеран и раньше несколько раз получал предложения о проведении двусторонних переговоров с американской стороной.

"Но ответ Ирана всегда будет отрицательным. Единственно возможным способом со стороны Вашингтона уговорить Тегеран сесть за стол переговоров является отказ от всех санкций, введенных американцами в одностороннем порядке против Тегерана. В таком случае переговоры будут проводиться с участием всех подписантов ядерной сделки 2015 года, "по-прежнему", - подчеркнул Рухани.

  • 27 августа Рухани заявлял, что Иран согласится вести переговоры с США лишь после отмены всех санкций, принятых Вашингтоном против Тегерана. 
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США Иран переговоры хасан рухани
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