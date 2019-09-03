Иран исключил проведение любых переговоров с США

Хассан Рухани (фото - EPA)

Президент Ирана Хассан Рухани исключил проведение любых двусторонних переговоров с США. Такое заявление он сделал во вторник, 3 сентября, во время открытого заседания парламента Ирана, сообщает Deutsche Welle.

"Возможно, произошло какое-то недоразумение. Мы и раньше об этом уже несколько раз говорили и повторяем снова: не было ни одного решения проводить двусторонние переговоры с США", - сказал Рухани на сессии парламента.

По его словам, что Тегеран "принципиально" против таких переговоров с США в двустороннем формате.

Выступая перед парламентариями, он подчеркнул, что Тегеран и раньше несколько раз получал предложения о проведении двусторонних переговоров с американской стороной.

"Но ответ Ирана всегда будет отрицательным. Единственно возможным способом со стороны Вашингтона уговорить Тегеран сесть за стол переговоров является отказ от всех санкций, введенных американцами в одностороннем порядке против Тегерана. В таком случае переговоры будут проводиться с участием всех подписантов ядерной сделки 2015 года, "по-прежнему", - подчеркнул Рухани.