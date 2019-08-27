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Президент Ирана назвал условие переговоров с США

Президент Ирана назвал условие переговоров с США - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
27.08.2019, 15:32

Хассан Рухани отметил, что отмена санкций стала бы "первым шагом" к началу переговоров

Иран согласится вести переговоры с США лишь после отмены всех санкций, принятых Вашингтоном против Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Хассан Рухани во вторник, 27 августа, сообщает Deutsche Welle.

"Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа", - подчеркнул Рухани.

По его словам, отмена санкций стала бы "первым шагом" к началу переговоров об урегулировании конфликта между Ираном и США.

"Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", - заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с президентом СШа Дональдом Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия.

В первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

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