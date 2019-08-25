Макрон сделал предложение Трампу по продаже нефти Ирану

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил своему американскому лидеру Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников.

По данным издания, Макрон предложил разрешить Ирану торговать нефтью в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат Тегерана к переговорам по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, - ред.).

Что касается обязательств, то от Ирана потребуется выполнение еще ряда условий: соблюдение условий существующей ядерной сделки, поиски путей снижения напряженности в Персидском заливе, возвращение к переговорам по поводу ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда срок действия ядерной сделки закончится.

Bloomberg уточняет, что Макрон обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Один из высокопоставленных чиновников США счел этот план неудачным.

24 августа главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 в Биаррице.

по итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса. Ранее Трамп заявил , чтопо итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса.

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