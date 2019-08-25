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Макрон сделал предложение Трампу по продаже нефти Ирану

Макрон сделал предложение Трампу по продаже нефти Ирану - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
25.08.2019, 10:15

Президент Франции хочет убедить американского лидера разрешить Ирану продавать нефть

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил своему американскому лидеру Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников.

По данным издания, Макрон предложил разрешить Ирану торговать нефтью в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат Тегерана к переговорам по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, - ред.).

Что касается обязательств, то от Ирана потребуется выполнение еще ряда условий: соблюдение условий существующей ядерной сделки, поиски путей снижения напряженности в Персидском заливе, возвращение к переговорам по поводу ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда срок действия ядерной сделки закончится.

Bloomberg уточняет, что Макрон обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Один из высокопоставленных чиновников США счел этот план неудачным.

24 августа главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 в Биаррице.

  • Ранее Трамп заявил, что по итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса.

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