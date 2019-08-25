Саммит G7. Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

По итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп у себя в Twitter.

"Франция и президент Эмманюэль Макрон уже успели проделать большую работу для саммита Большой семерки. Обед с президентом Макроном был отличным. Также хорошо прошли вечерние переговоры с мировыми лидерами. Есть прогресс", - отметил Трамп.

Агентство Bloomberg уточняет, что Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти в обмен на выполнение ряда серьезных обязательств в рамках ядерной сделки.

24 августа главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 в Биаррице.

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