У Макрона придумали, как сдержать ядерный Иран: дать ему $15 млрд

Жан-Ив Ле Дриан и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Франция предложила Ирану кредитную линию на $15 млрд до конца года, если тамошние власти согласятся соблюдать условия ядерной сделки и начнут переговоры о безопасности в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на несколько источников в обеих странах пишет агентство Reuters.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры о кредитах под нефтяные гарантии все еще идут, однако "добро" от США по этой теме будет иметь ключевое значение.

Согласие США на такой маневр будет противоречить их заявленной политике "максимального давления" на страну, чтобы вынудить Иран отказаться от ракетно-ядерной программы и "дестабилизации региона".

Высокопоставленный иранский чиновник подчеркнул, что Иран хочет гарантий свободного доступа к $15 млрд, а также гарантий возможности продавать свою нефть.

Другой тамошний чиновник говорит, что "хотя у ЕС и особенно у Франции есть доброжелательность, они должны убедить США сотрудничать".

Среди подписантов ядерной сделки 2015 года: Иран, США, КНР, Франция, Британия, ФРГ и РФ.

Европейские лидеры пытаются ослабить возросшее напряжение в паре Иран-США после того, как президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения, обвинив Тегеран в его срыве. Хозяин Белого дома вернул Иран под санкции.

Вчера Иран исключил проведение любых переговоров с США. Но с одним условием.

На днях во Франции создали Воздушно-космические силы и космическое командование. Примерно в это же время США ввели санкции против космических агентств Ирана.

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