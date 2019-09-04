У Макрона придумали, как сдержать ядерный Иран: дать ему $15 млрд

Франция предложила Ирану кредитную линию на $15 млрд до конца года, если тамошние власти согласятся соблюдать условия ядерной сделки и начнут переговоры о безопасности в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на несколько источников в обеих странах пишет агентство Reuters.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры о кредитах под нефтяные гарантии все еще идут, однако "добро" от США по этой теме будет иметь ключевое значение.
Согласие США на такой маневр будет противоречить их заявленной политике "максимального давления" на страну, чтобы вынудить Иран отказаться от ракетно-ядерной программы и "дестабилизации региона".
Высокопоставленный иранский чиновник подчеркнул, что Иран хочет гарантий свободного доступа к $15 млрд, а также гарантий возможности продавать свою нефть.
Другой тамошний чиновник говорит, что "хотя у ЕС и особенно у Франции есть доброжелательность, они должны убедить США сотрудничать".
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