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Иран: Военные удары по нам приведут к тотальной войне

Иран: Военные удары по нам приведут к тотальной войне - Фото
Джавад Зариф (фото - ЕРА)
19.09.2019, 16:29

Глава МИД сказал, что Иран надеется избежать конфликта, добавив, что страна готова говорить со своими региональными конкурентами

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что военные удары США или Саудовской Аравии по Ирану приведут к "тотальной войне", и Саудовской Аравии придется сражаться "до последнего американского солдата". Об этом Зариф сказал в комментарии CNN.

Министр сказал, что Иран надеется избежать конфликта, добавив, что страна готова говорить со своими региональными конкурентами Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Однако он отбросил возможность переговоров с США, пока Вашингтон не отменит санкции, как было обещано в рамках ядерной сделки 2015 года.

Он снова опроверг причастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные утверждают, что именно Иран стоял за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против тех, кто атаковал объекты.

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США Иран саудовская аравия джавад зариф
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