Иран: Военные удары по нам приведут к тотальной войне

Джавад Зариф (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что военные удары США или Саудовской Аравии по Ирану приведут к "тотальной войне", и Саудовской Аравии придется сражаться "до последнего американского солдата". Об этом Зариф сказал в комментарии CNN.

Министр сказал, что Иран надеется избежать конфликта, добавив, что страна готова говорить со своими региональными конкурентами Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Однако он отбросил возможность переговоров с США, пока Вашингтон не отменит санкции, как было обещано в рамках ядерной сделки 2015 года.

Он снова опроверг причастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные утверждают, что именно Иран стоял за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против тех, кто атаковал объекты.